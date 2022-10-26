Просто богини не носят пуш-ап: Каролина Севастьянова в кружевном корсете свела с ума поклонников

На днях Севастьянова вернулась в Москву. Она успела посетить девичник. Гимнастка любит подчеркивать свои достоинства. К выбору нарядов она подходит с особой разборчивостью. 26 октября спортсменка выложила новое фото. Она позировала в жакете черного цвета и кружевном корсете из прозрачного гипюра. Звезда сверкнула прелестями.

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