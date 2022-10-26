Просто богини не носят пуш-ап: Каролина Севастьянова в кружевном корсете свела с ума поклонников

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка вернулась в Москву. Она поделилась своим новым фото, которое восхитило подписчиков.

Каролина Севастьянова является одной из самых известных российских гимнасток. Она успела завоевать множество наград. В 2014 году спортсменка завоевала олимпийское золото и завершила карьеру. Теперь она много путешествует. Дважды ей довелось принять участие в шоу «Звезды в Африке». 

В этом году Севастьянова большую часть времени провела в Монако. Она то и дело хвастается фигурой. Хоть гимнастка больше не выступает, она активно тренируется. Каролина не раз в мини-бикини красовалась на пляже. А вот в ресторанах она появляется в шикарных платьях.

На днях Севастьянова вернулась в Москву. Она успела посетить девичник. Гимнастка любит подчеркивать свои достоинства. К выбору нарядов она подходит с особой разборчивостью. 26 октября спортсменка выложила новое фото. Она позировала в жакете черного цвета и кружевном корсете из прозрачного гипюра. Звезда сверкнула прелестями. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

«Что бы не забыли, как я выгляжу»,  — написала звезда.

Поклонники были сражены. «Красотка», «Ваши образы такие же утонченные, как вы сами», «Просто бесподобный наряд», «Ох, как вы прекрасны», «Просто лишаете дара речи», «Смотритесь словно королева», «Декольте ослепляет», — стали писать подписчики.

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