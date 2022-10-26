«И одного качает, и второго качает»: Ефременкова засняла своего отца у колыбелек с сыновьями-близнецами

В гости к бывшей участнице «Дома-2» Юлии Ефременковой приехал ее папа. Мужчина познакомился со своими маленькими внуками-близнецами, которые появились на свет чуть больше месяца назад.
По словам Юлии Ефременковой, ее отец оказался отличной нянькой. Он прекрасно справлялся с малышами, укладывал их спать, давая Юле отдохнуть.
В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как ее папа качает сразу две колыбельки с мальчиками. Молодая мама призналась: ей очень жаль, что дедушка так быстро уезжает от внуков.
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«Папа с внуками на отлично справляется. Самый лучший в мире дед. Сразу и одного качает, и второго качает. Профессионал! Папа очень помогает, спасибо ему большое. Отпускать не хотим! Завтра уже уезжает, на работу надо. Вот так вот нянькает нас дедуля любимый», — говорила Юлия Ефременкова за кадром.
Напомним, Юлия Ефременкова восстановила отношения с отцом чуть больше года назад. До этого она и ее папа не общались двадцать лет. Перед встречей с родителем после столь долгой паузы Юлия Ефременкова посещала психолога.