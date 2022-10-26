«Продолжит ли Собчак стебать внешность Канделаки?»: в Сети высмеяли побег звезды

Так называемая журналистка Ксения Собчак, похоже, доигралась. Бывшая ведущая «Дома-2» стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательствах. Ей может грозить реальный срок.

Однако из России Собчак все же сбежала. На связь она весь день не выходит, предположительно, Ксения находится сейчас в Литве.

Потерпевшее лицо в этом деле - муж Тины Канделаки. Деньги за «блок на негатив» вымогались якобы у компании «Ростех», где работает супруг телеведущей.

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«Продолжит ли Собчак стебать внешность Канделаки?» - смеются пользователи в Сети.

А ведь и правда, Ксения постоянно цепляла Тину в Интернете. То образ ее высмеет, то другой повод найдет.