«Все в равных условиях перед Небесами»: Василиса Володина сделала важное предупреждение в сложный период

Период, который начался с 25 октября и продлится до 8 ноября, называют коридор затмений.

Астролог Василиса Володина сообщила, что под его влияние попадают люди, родившиеся в определенные даты. Им в эти сроки нужно быть особенно осторожными.

Василиса Володина перечислила фамилии селебрити, которые подвержены коридору затмений. В их числе Азамат Мусагалиев, Анна Хилькевич, Антон Сихарулидзе, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Иван Ургант, Игорь Бутман, Макс Фадеев, Максим Лагашкин, Мария Ситтель, Маша Малиновская, Михаил Галустян, Николай Басков и многие другие знаменитости.

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