«Все в равных условиях перед Небесами»: Василиса Володина сделала важное предупреждение в сложный период

Период, который начался с 25 октября и продлится до 8 ноября, называют коридор затмений.
Астролог Василиса Володина сообщила, что под его влияние попадают люди, родившиеся в определенные даты. Им в эти сроки нужно быть особенно осторожными.
Василиса Володина перечислила фамилии селебрити, которые подвержены коридору затмений. В их числе Азамат Мусагалиев, Анна Хилькевич, Антон Сихарулидзе, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Иван Ургант, Игорь Бутман, Макс Фадеев, Максим Лагашкин, Мария Ситтель, Маша Малиновская, Михаил Галустян, Николай Басков и многие другие знаменитости.
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Василиса Володина дала понять, что не просто так озвучила эти фамилии, а сделала это в качестве некоего предостережения.
«Первое — чтобы вы понимали, что не находитесь в исключительном положении, если тоже попадаете под влияние затмений. Смотрите, сколько известных и сильных людей рядом с вами! Все примерно в равных условиях перед Небесами. Это само по себе должно поддерживать боевой дух. Второе — наблюдаем за ними! Если они справляются, значит, справитесь и вы! Если не справляются (такое возможно), то у вас шансов даже больше — к вам не приковано такое же внимание и рискуете вы, вероятно, меньше чем они все», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.
Она добавила, что поступки и поведение этих граждан могут дать поклонникам подсказки, как действовать в тот или иной момент.