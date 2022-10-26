Заклятая подружка предупреждала Собчак о больших проблемах «через 3 месяца»

Так называемая журналистка Ксения Собчак с позором сбежала из России в среду, 26 октября. А ведь заклятая подружка Вероника Белоцерковская (признанная в РФ иноагентом) ее предупреждала о грядущих проблемах.

«В ближайшие три месяца у тебя будут большие проблемы с законодательством, - гадала на картах ей Белоника*. - Причем от какого-то очень серьезного объединения. Твоя жизнь кардинально изменится».

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Собчак, привыкшая высмеивать проблемы других людей, на связь не выходит. Предположительно, она пересекла границу через Белоруссию и сейчас находится в Литве.