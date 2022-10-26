Почему Карл III никогда не выбрасывает свою одежду

Король Карл III не зациклен на своем гардеробе, как многие другие королевские особы. Наследник престола недавно ужаснулся, что каждый день британцы выбрасывают на свалку 140 миллионов фунтов стерлингов.

Сам же он носит вещи «до дыр». А один из фраков служит ему уже 36 лет!

«Думаю, что я похож на остановившиеся часы», — заявил он в одном из интервью.

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Монарх пояснил, что любой предмет гардероба, будь то одежда или обувь, он предпочитает починить, если это представляется возможным.