С нежностью смотрит на сына: Елена Николаева засняла Игоря Вдовина на руках с малышом Александром

Телеведущая Елена Николаева в браке с бизнесменом и бывшим гражданским мужем Анастасии Волочковой, Игорем Вдовиным, родила сына Александра.
Звездные родители не прячут малыша от поклонников и начали открыто показывать наследника с первых минут его появления на свет.
Чаще Александр, конечно же, предстает на снимках и видео в компании мамы Елены Николаевой. Телеведущая даже несколько раз приводила сына к себе на работу, в студию утренней программы канала «Россия 1».
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Но на этот раз Елена Николаева сумела подловить сына на руках у его отца Игоря Вдовина. Папа и его наследник предстали на снимке в домашней обстановке.
Игорь Вдовин одной рукой держал Александра, а другой — новорожденного щенка от домашней питомицы, собаки по кличке Герда. Папа не сводил с сына влюбленных глаз, вместе с ним радуясь крошечному комочку.
Игорь Вдовин с сыном и щенком. Фото: соцсети
Напомним, Елена Николаева недавно сообщила, что их собака Герда принесла одиннадцать щенков! Роды у домашней питомицы помогала принимать дочь Анастасии Волочковой, Ариша, которая живет в новой семье своего отца Игоря Вдовина.