С нежностью смотрит на сына: Елена Николаева засняла Игоря Вдовина на руках с малышом Александром

Телеведущая Елена Николаева в браке с бизнесменом и бывшим гражданским мужем Анастасии Волочковой, Игорем Вдовиным, родила сына Александра.

Звездные родители не прячут малыша от поклонников и начали открыто показывать наследника с первых минут его появления на свет.

Чаще Александр, конечно же, предстает на снимках и видео в компании мамы Елены Николаевой. Телеведущая даже несколько раз приводила сына к себе на работу, в студию утренней программы канала «Россия 1».

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