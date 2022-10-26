Марат Башаров переоделся в женское платье и публично попросил прощения у Татьяны Тарасовой

И вот Марат Башаров, спустя восемь лет после того скандала, решил попробовать помириться с Татьяной Тарасовой.

После выступления на «Ледниковом периоде» Марат Башаров, переодетый в женское платье (этого требовал номер), и с корзиной цветов подъехал на коньках к судейскому столику, он протянул цветы Татьяне Тарасовой и поцеловал ей руку. Таким образом Марат Башаров закрыл свой давний гештальт.