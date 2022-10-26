Марат Башаров переоделся в женское платье и публично попросил прощения у Татьяны Тарасовой

Известный артист Марат Башаров попытался уладить давний конфликт с прославленным тренером Татьяной Тарасовой.
История ведет свой отсчет с того момента, как скандал с избиением тогдашней жены Марата Башарова, Екатерины Архаровой, стал достоянием общественности.
Татьяна Тарасова тогда даже демонстративно покинула студию программы Первого канала «Сегодня вечером», увидев в числе участников передачи Марата Башарова. Татьяна Тарасова тогда резко высказывалась о Марате Башарове, требуя изолировать его от общества ввиду опасности.
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И вот Марат Башаров, спустя восемь лет после того скандала, решил попробовать помириться с Татьяной Тарасовой.
После выступления на «Ледниковом периоде» Марат Башаров, переодетый в женское платье (этого требовал номер), и с корзиной цветов подъехал на коньках к судейскому столику, он протянул цветы Татьяне Тарасовой и поцеловал ей руку. Таким образом Марат Башаров закрыл свой давний гештальт.
Марат Башаров попросил прощения у Татьяны Тарасовой. Фото: Юрий Феклистов / Первый канал
Что ответила Марату Башарову Татьяна Тарасова, можно будет узнать, посмотрев очередной выпуск шоу «Ледниковый период». Он выйдет в эфир Первого канала в ближайшую субботу, 29 октября.
По материалам «Комсомольской правды».