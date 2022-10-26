«Какая же она милая булочка»: Фриске поплескалась в море с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске, Наталья, наслаждается долгожданным материнством. Блогерша не скрывает дочь Луну от публики и с удовольствием показывает в соцсетях трогательные фото и видео.

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Сейчас Наталья с малышкой отдыхают в Турции. В новом ролике они запечатлелись во время плавания в море.