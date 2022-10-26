«Какая же она милая булочка»: Фриске поплескалась в море с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске, Наталья, наслаждается долгожданным материнством. Блогерша не скрывает дочь Луну от публики и с удовольствием показывает в соцсетях трогательные фото и видео.
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Сейчас Наталья с малышкой отдыхают в Турции. В новом ролике они запечатлелись во время плавания в море.
«Это не передать словами, видеть первые эмоции своего ребенка, как она изучает этот мир. Для меня это впервые, и это что-то нереальное! Я радуюсь каждому моменту вместе с ней, изучаю мир по-новому. Спасибо Богу за эту возможность», — написала блогерша.
Поклонники пришли в восторг от видео.
«Какая же она милая булочка! Очаровательная малышка»; «До слез трогательно»; «Наташенька, я очень рада за вашу семью. Очень приятно смотреть на вас с доченькой. Две красавицы», — высказались они.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети