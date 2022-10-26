Мария Шукшина стала полноправной хозяйкой двух элитных квартир в центре Москвы

Две элитные квартиры в центре Москвы — четырехкомнатную и однокомнатную — плюс машиноместо актриса и телеведущая Мария Шукшина купила еще в начале двухтысячных годов.

Мария Шукшина вложилась в недвижимость на этапе ее строительства, став пайщиком. Элитный дом, в котором звезда приобрела квартиры, был сдан только в 2014 году.

Документы на регистрацию прав на жилье Мария Шукшина за восемь лет так и не получила. Не сумев договориться с застройщиком по-хорошему, Мария Шукшина обратилась с иском в суд.

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