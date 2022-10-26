Мария Шукшина стала полноправной хозяйкой двух элитных квартир в центре Москвы

Мария Шукшина

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Шукшина выиграла суд у застройщика, отказывавшегося признавать звезду собственницей жилья.

Две элитные квартиры в центре Москвы — четырехкомнатную и однокомнатную — плюс машиноместо актриса и телеведущая Мария Шукшина купила еще в начале двухтысячных годов.

Мария Шукшина вложилась в недвижимость на этапе ее строительства, став пайщиком. Элитный дом, в котором звезда приобрела квартиры, был сдан только в 2014 году.

Документы на регистрацию прав на жилье Мария Шукшина за восемь лет так и не получила. Не сумев договориться с застройщиком по-хорошему, Мария Шукшина обратилась с иском в суд.

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В эту среду, 26 октября, состоялось третье, финальное заседание по иск Марии Шукшиной. Требование актрисы было удовлетворено. В скором времени она получит на руки соответствующие документы и официально станет собственницей двух квартир.

По материалам «СтарХита».

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