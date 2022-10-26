«Олечка любит колбасу»: продюсер раскрыл секрет райдера Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

У поющей ведущей есть необычное требование в оранизаторам концертов.

Не секрет, что каждый артист имеет свой райдер. Иногда требования знаменитостей бывают весьма необычными.

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По словам музыкального и ТВ-продюсера Дмитрия Ашурова, порой селебрити запрашивают личные самолеты и даже запрещенные препараты, без которых отказываются выходить на сцену. 

Однако по большей части райдеры бывают довольно приемлемыми. Например, особое требование Филиппа Киркорова — обычная Кока-Кола. 

«Вроде ничего помпезного, но для короля нашей эстрады важно, чтобы она была», — рассказал продюсер «Ленте.ру».

Почти каждый артист просит, чтобы ему предоставляли дежурную машину, охранников и определенный алкоголь. А вот требования к еде у всех разные.

«Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтоб нарезка обязательно была в гримерке», — поделился Ашуров. 

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