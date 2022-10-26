Просто глаз не оторвать! Самойлова блеснула сочными прелестями в бикини

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Супруга Джигана роскошно выглядит.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми отправились в очередное путешествие. Сначала звездное семейство несколько дней плавало на яхте по Индийскому океану, а затем пришвартовалось к берегу.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль». 

Первым делом модель рассказала об этом поклонникам в соцсети. Она покрасовалась перед камерой в купальнике с плавками завышенной посадки.

Оксана распустила длинные волосы и игриво потянулась, продемонстрировав публике тонкую талию, рельефный пресс, пышный бюст и аппетитные бедра.

«Доброе утро! Самая уставшая семья из одного места отдыха переместилась в другое», — похвасталась Самойлова.

Напомним, Оксана подарила Джигану четверых детей. У пары подрастают три дочки (Ариела, Лея и Майя), а также сын Давид.

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  