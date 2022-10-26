Просто глаз не оторвать! Самойлова блеснула сочными прелестями в бикини

Оксана Самойлова и Джиган с детьми отправились в очередное путешествие. Сначала звездное семейство несколько дней плавало на яхте по Индийскому океану, а затем пришвартовалось к берегу.

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Первым делом модель рассказала об этом поклонникам в соцсети. Она покрасовалась перед камерой в купальнике с плавками завышенной посадки.

Оксана распустила длинные волосы и игриво потянулась, продемонстрировав публике тонкую талию, рельефный пресс, пышный бюст и аппетитные бедра.