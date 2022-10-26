Позорно сбежавшая Собчак может иметь гражданство Литвы

Так называемая журналистка Ксения Собчак сбежала из России после того, как правоохранительные органы задержали ее финансового директора по делу о вымогательстве.

Журналисты сообщили, что светская львица через Белоруссию приехала в Литву. Оперативники хотели ее задержать и даже приехали в аэропорт «Внуково-3», но блондинка позорно скрылась.

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Есть один нюанс: сейчас в Литву пускают лишь тех, кто имеет местное гражданство либо вид на жительство в этой стране. То есть у Собчак есть либо то, либо другое, пишут в Сети.