«Дышать боялись»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» пережила жуткую ночь с сыновьями-близнецами

«У нас была веселая эта ночка. Детвора не спала — хныкали, плакали, канючили. Что мы только ни делали. Ничего не помогало! Уснули мы где-то ближе к семи утра, и то сыночки не в своих кроватках спали, а на нашей. Мы с Мондезиром боялись шевелиться, дышать было страшно, чтобы только их не разбудить», — рассказала Юлия Ефременкова.