«Дышать боялись»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» пережила жуткую ночь с сыновьями-близнецами

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир столкнулись с первыми трудностями в воспитании сыновей-близнецов.
Минувшей ночью малыши задали жару своим родителям, отказываясь засыпать.
В микроблоге Юлия Ефременкова рассказала, что все их усилия с Мондезиром убаюкать сыновей не привели к результату. Она призналась, что этой ночью дети их просто измучили.
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«У нас была веселая эта ночка. Детвора не спала — хныкали, плакали, канючили. Что мы только ни делали. Ничего не помогало! Уснули мы где-то ближе к семи утра, и то сыночки не в своих кроватках спали, а на нашей. Мы с Мондезиром боялись шевелиться, дышать было страшно, чтобы только их не разбудить», — рассказала Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. А ровно через месяц, 22 октября, врачи отпустили малышей и их маму домой.