«Взяли они с Аришей»: дочь Волочковой приняла роды у собаки отца и мачехи

Молодая жена Игоря Вдовина, ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева сообщила о пополнении в семье. Домашняя питомица звездной пары принесла щенков.

Причем принимали их все члены семьи, включая дочь Анастасии Волочковой Аришу, которая уже несколько лет живет в семье отца Игоря Вдовина и его жены Елены Николаевой.

В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком собаки Герды, подробно рассказав о том, как семья принимала у нее роды.

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