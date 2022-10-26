«Взяли они с Аришей»: дочь Волочковой приняла роды у собаки отца и мачехи

Молодая жена Игоря Вдовина, ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева сообщила о пополнении в семье. Домашняя питомица звездной пары принесла щенков.
Причем принимали их все члены семьи, включая дочь Анастасии Волочковой Аришу, которая уже несколько лет живет в семье отца Игоря Вдовина и его жены Елены Николаевой.
В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком собаки Герды, подробно рассказав о том, как семья принимала у нее роды.
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«11 щенков. 11(!!!). Врачей Герда, конечно, не подпустила, и всех мы приняли сами. Первого еще до приезда медиков «встретил» муж. Он зашел домой, и Герда сразу стартовала. Второго тоже взяли они с Аришей. Третий упал ко мне в руки и сразу стал любимцем (наглый мальчишка). После 8-го все выдохнули и открыли шампанское, потому что УЗИ показывало 6+. Однако на веселом звоне полез 9-й. Перед сном я пошла перецеловать каждого и поняла, что застрял 10-й. Доставала руками, в лучших традициях фильмов про ветеринаров (рекомендую: «О всех созданиях — больших и малых»). 11-го она родила ночью сама», — рассказала Елена Николаева.
Елена Николаева. Фото: соцсети
Елена Николаева добавила, что мама и ее многочисленные малыши чувствуют себя прекрасно. По ее словам, Герда уже заинтересовалась маткапиталом и бесплатными парковками.
Собака Елены Николаевой и Игоря Вдовина с щенками. Фото: соцсети