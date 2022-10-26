«Этот год решил меня добить»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила о разводе с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно сообщила в телеграм-канале, что они с Иосифом Оганесяном не сумели спасти свой брак.
Рассказывая о черной полосе, наступившей в ее жизни, Саша Черно впроброс сообщила, что они с мужем больше не вместе
«Этот год решил меня добить. Особенно, октябрь. С мужем разошлись. Аккаунты не возвращают. Отдала очень большую сумму. Плюс теперь еще и должна бабки. Я на полном 0. Полет нормальный. Но ничего, прорвемся! И не из такой Ж вылазили. Главное, что со дна - только вперед. Как вообще за 4 дня жизнь может полностью поменяться на 180 градусов? Ничего, будет еще лучше, чем было. А аккаунт, и этот поднимем! Главное, что все живы и здоровы!» - поделилась Саша Черно в телеграм-канале.
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В семье Саши Черно и Иосифа Оганесяна давно назревал конфликт. Но оба супруга хотели сохранить брак и давали себя шанс на восстановление отношений. Но, судя по всему, усилия Саши и Иосифа ни к чему не привели.
Напомним, пара поженилась на проекте в канун 2019 года. В июле 2020 года Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями мальчика Стефана.