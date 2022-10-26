«Этот год решил меня добить»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила о разводе с мужем

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В семье Саши Черно и Иосифа Оганесяна давно назревал конфликт. Но оба супруга хотели сохранить брак и давали себя шанс на восстановление отношений. Но, судя по всему, усилия Саши и Иосифа ни к чему не привели.

Напомним, пара поженилась на проекте в канун 2019 года. В июле 2020 года Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями мальчика Стефана.