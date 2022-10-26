«Петросян реально расцвел с ней»: Миро похвалила Брухунову

Лена Миро частенько критикует знаменитостей. Похвалы акулы пера удостаиваются лишь единицы. В их числе неожиданно оказалась молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

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«Довольно сложно понять, почему кто-то не любит Брухунову. Чем больше смотрю на нее, тем она больше нравится. И дело не во внешности. Важно ее отношение к жизни», — написала блогерша.

Миро по достоинству оценила недавно комментарий, в котором жена юмориста назвала лучшим подарком не одну из своих многочисленных дорогих вещей, а сына Вагана.

По мнению Лены, Евгений Ваганович очень счастлив рядом с Татьяной, и их чувства взаимны.

«Не обладая какими-то особенными внешними данными, она дает мужу тепло своей души. Это намного важнее. Вот Петросян реально расцвел с Танькой. Ну и ей, конечно, тоже хорошо», — подытожила Миро.

По материалам сайта lena-miro.ru