Меган Маркл о своем генеалогическом тесте: «Все, кому я говорила, удивлялись: «Что?!»

В новом выпуске своего подкаста Archetypes герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что два года назад она сделала генеалогический тест и узнала, какая кровь течет в ее жилах.
Выяснилось, что 41-летняя жена принца Гарри на 43% нигерийка, проще говоря, африканка.
«Я собираюсь разобраться поглубже во всем этом, потому что все, кому я говорила, особенно нигерийские женщины, удивлялись: «Что?!» - поделилась Меган со своими гостями в студии.
Одна из ее собеседниц – американо-нигерийская комедиантка Зиве Фумудо – не согласилась с тем, что Маркл не похожа на африканку
«Честно говоря, ты похожа на нигерийку, ты похожа на мою тетю Узо. Так что это здорово», - сказала она.
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Напомним, в открытых источниках сказано, что отец Меган имеет английские, немецкие и ирландские корни, а мать – афроамериканка.