Меган Маркл о своем генеалогическом тесте: «Все, кому я говорила, удивлялись: «Что?!»

В новом выпуске своего подкаста Archetypes герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что два года назад она сделала генеалогический тест и узнала, какая кровь течет в ее жилах.

Выяснилось, что 41-летняя жена принца Гарри на 43% нигерийка, проще говоря, африканка.

«Я собираюсь разобраться поглубже во всем этом, потому что все, кому я говорила, особенно нигерийские женщины, удивлялись: «Что?!» - поделилась Меган со своими гостями в студии.

Одна из ее собеседниц – американо-нигерийская комедиантка Зиве Фумудо – не согласилась с тем, что Маркл не похожа на африканку