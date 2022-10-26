Брат Моисеева: «Имуществом Бориса завладела мафия»

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Маркс Толкач продолжает обвинять во всех грехах Сергея Гороха.

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач продолжает настаивать, что наследство артиста досталось якобы не тем людям. По его словам, имущество поделили между собой уборщица, домработница и сосед.

«Это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата», - заявил проживающий в Канаде Толкач Пятому каналу.

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Маркс также подозревает, что Моисееву «помогли» уйти из жизни. Мужчина во всех грехах обвиняет друга Бориса Сергея Гороха, который, кстати, много лет ухаживал за артистом и был всегда рядом, в отличие от родственников.

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