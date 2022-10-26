Брат Моисеева: «Имуществом Бориса завладела мафия»

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач продолжает настаивать, что наследство артиста досталось якобы не тем людям. По его словам, имущество поделили между собой уборщица, домработница и сосед.

«Это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата», - заявил проживающий в Канаде Толкач Пятому каналу.

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Маркс также подозревает, что Моисееву «помогли» уйти из жизни. Мужчина во всех грехах обвиняет друга Бориса Сергея Гороха, который, кстати, много лет ухаживал за артистом и был всегда рядом, в отличие от родственников.