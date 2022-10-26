Бузова в платье с эффектом проветривания смело вышла на люди без «парашюта»

Ольга Бузова. Фото: личный архив

Певица выбрала фасон вечернего туалета, под который подошли бы разве что прозрачные трусы.

Ольга Бузова едва не осрамилась на публике, щегольнув в платье с эффектом проветривания. Поющая телеведущая покрасовалась в вечернем туалете, который держался на ее округлых бедрах на одних лишь тонких тесемочках. Стоило бывшей пассии блогера Давида Манукяна присесть, как шнурочки могли треснуть, а юбка сползти.

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Ольга Бузова в платье показала рельефный пресс. Фото: личный архив

«Прозрачные труханы?», «А бельишко-то надела?», «Когда трусишки в стирке! Можно и без них», «Парашют» забыла? А если тесемки лопнут?», «Стыдоба!», «В таком платье отморозиться можно», - пишут фолловеры.

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