В театре объяснили, почему Доронину упекли в дом престарелых

Татьяна Доронина, по некоторым данным, находится в районном доме престарелых Москвы, куда ее якобы упекли без согласия. Однако в театре считают, что дела у артистки не так плохи.

В творческой среде заявили, что у Дорониной в квартире сейчас идет ремонт, поэтому временно она решила пожить в санатории, передает портал prozvezd.

По данным источника, Доронина вернется домой, как только завершатся работы.

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Сама Татьяна Доронина на связь с поклонниками не выходит. Ее представитель заявил нашему журналисту, что ему запрещено комментировать эту тему.