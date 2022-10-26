Юлия Ефременкова из «Дома-2» объяснила, почему отказалась от грудного вскармливания

Не так давно Юлия Ефременкова вместе с новорожденными сыновьями выписалась из больницы. Некоторое время звезда «Дома-2» провела в роддоме, так как ее близнецы нуждались в присмотре докторов. Как только мальчики окрепли, их вместе с мамой отправили домой.

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Пока Ефременкова вместе с отцом малышей Мондезиром только-только привыкает к домашнему быту. Похоже, что забота о близнецах отнимает у новоиспеченной мамочки все силы.

Оказывается, звезда «Дома-2» отказалась от грудного вскармливания. Так, сыновья Ефременковой пока едят через бутылочку.

«Мне поступает очень много вопросов про питание креветочек. Детки на грудном молоке. Просто кормлю я их из бутылочек, так как у них нет сил высасывать полностью молоко», — пояснила Юлия.

Она добавила, что приобрела смесь по совету врача, но банку еще не вскрывала.

По материалам «ВокругТВ»