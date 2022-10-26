Ким Кардашьян в прозрачном гипюровом платье сверкнула своими «сочными» формами в день своего 42-летия

В соцсети Ким поделилась кадрами с праздника. Она для такого случая выбрала гипюровое прозрачное белое платье. Она блеснула черным бельем и своими пышными формами. Американская звезда распустила пепельные локоны. Она дополнила образ босоножками. Кардашьян обнажила свои прелести за праздничным столом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».