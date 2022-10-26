Ким Кардашьян в прозрачном гипюровом платье сверкнула своими «сочными» формами в день своего 42-летия

Ким Кардашьян является одной из самых известных персон в мире. Она прославилась благодаря реалити-шоу. Теперь Ким создает одежду, косметику, а недавно стала звездой модного показа, так как выпустила совместную коллекцию с Dolce & Gabbana. Она привыкла с шиком и блеском отмечать любые события в своей жизни.
Недавно Кардашьян путешествовала по Европе. Она отметилась в фееричных нарядах, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. Артистка на днях отметила свой день рождения. Она устроила вечеринку для близких.
В соцсети Ким поделилась кадрами с праздника. Она для такого случая выбрала гипюровое прозрачное белое платье. Она блеснула черным бельем и своими пышными формами. Американская звезда распустила пепельные локоны. Она дополнила образ босоножками. Кардашьян обнажила свои прелести за праздничным столом.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ким. Многие осыпали ее комплиментами.
«Просто безупречные формы», «Ну что за русалка», «Блондинка на миллион», «Я все понимаю, но это же штора?», «Ох, вот это роскошно», «Классная тусовка», «Красивая невозможно», «Фигура восхищает», — стали писать подписчики.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды