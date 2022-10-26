В свой день рождения Доронина не вышла на связь с труппой МХАТа

История вокруг Татьяны Дорониной — загадочная. В СМИ появилась информация, что артистку якобы упекли в дом престарелых без ее согласия. Однако в окружении эту информацию комментировать не хотят.

12 сентября Дорониной исполнилось 89 лет. Во МХАТе имени Горского сообщили, что звонили ей, чтобы поздравить с праздником, но режиссер на связь не вышла.

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Тогда говорили, что Татьяна находится в санатории в Барвихе. Но и эта новость в итоге не подтвердилась.