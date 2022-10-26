Прощай, Forbes: рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером

В полку миллиардеров убыло. Американский рэпер Канье Уэст, с 2020 года регулярно попадавший в списки Forbes, лишился своего главного источника дохода — после ряда антисемитских заявлений в социальных сетях с ним разорвал контракт производитель одежды Adidas.

Ранее сделка с этой компанией приносила артисту 1,5 миллиарда долларов капитала. Они сотрудничали с 2013 года, вместе выпустили линию кроссовок Yeezy, которая благодаря Канье стала очень популярной. Теперь мировой спортивный бренд, как и многие другие, разорвал свои отношения с Уэстом.

Как сообщает журнал Forbes, после того, как вся эта прибыль исчезла, рэпер больше не является миллиардером, а его собственный капитал составляет 400 миллионов долларов. Ранее в 2022 году издание оценило состояние Канье в 2 миллиарда долларов, а он еще протестовал, мол, я гораздо богаче.

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