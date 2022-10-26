Молодая жена 77-летнего Петросяна выдала правду о рождении сына Вагана

Татьяна Брухунова вот уже три года как счастлива в браке с Евгением Петросяном. Супруги воспитывают общего сына Вагана, ему два годика. Мальчик появился на свет в Дубае в марте 2020 года. Юморист скрывал от поклонников и прессы, что стал отцом в почтенном возрасте. О прибавлении в семье супруги рассказали только когда их сынишке Вагану исполнилось полгода.

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В беседе с поклонниками жена юмориста дала понять, что многие женщины сталкиваются с проблемами, однако не всем удается схватиться за соломинку.

«Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности», — поделилась Татьяна.

Главное, как считает жена Евгения Петросяна, не отчаиваться.

«Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!» — добавила она.

По материалам «ВокругТВ»