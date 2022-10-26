Оперативники устроили облаву на Ксению Собчак во «Внуково»

Так называемая журналистка Ксения Собчак, похоже, договорилась. И дело совсем не в свободе слова, чем так тщательно прикрывается светская львица.

Правоохранительные органы задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Мужчина проходит по делу о вымогательствах. В доме бывшей ведущей реалити-шоу тоже прошли обыски.

По последней информации, Собчак сбежала из России. Оперативники даже устроили облаву в московском аэропорту «Внуково-3», но задержать ее не успели.

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По данным ряда СМИ, светской львице все же удалось выехать из страны: через Минск она попала в Литву.

Никаких комментариев Собчак пока не дала. Однако очевидно, что она может иметь отношение к этой истории.