42-летнего внука Эдиты Пьехи заподозрили в связи с актрисой вдвое младше

Поговаривают, что 42-летний Стас Пьеха увлекся молоденькой звездой «Гардемаринов». 21-летняя Ника Здорик снималась в четвертой части легендарной картины. Похоже, что студентка Театрального института имени Щукина вскружила голову экс-«фабриканту». И это при том, что девушка вдвое моложе Пьехи.
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Певец сам подогрел слухи о тайном романе с Никой Здорик. Миловидная блондинка поделилась в своем микроблоге свежим фото со Стасом Пьехой.
«Ну что за мужчина!» — подписала снимок актриса.
Стас Пьеха полюбовался Никой Здорик. Фото: соцсети героя публикации
При этом в своем микроблоге Стас Пьеха снимки с эффектной блондинкой не постит.
По материалам «ВокругТВ»