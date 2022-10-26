42-летнего внука Эдиты Пьехи заподозрили в связи с актрисой вдвое младше

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Певец сам спровоцировал слухи о романе со звездой «Гардемаринов».

Поговаривают, что 42-летний Стас Пьеха увлекся молоденькой звездой «Гардемаринов». 21-летняя Ника Здорик снималась в четвертой части легендарной картины. Похоже, что студентка Театрального института имени Щукина вскружила голову экс-«фабриканту». И это при том, что девушка вдвое моложе Пьехи.

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Певец сам подогрел слухи о тайном романе с Никой Здорик. Миловидная блондинка поделилась в своем микроблоге свежим фото со Стасом Пьехой. 

«Ну что за мужчина!» — подписала снимок актриса.

Стас Пьеха полюбовался Никой Здорик. Фото: соцсети героя публикации

При этом в своем микроблоге Стас Пьеха снимки с эффектной блондинкой не постит.

По материалам «ВокругТВ»

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