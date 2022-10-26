Что на самом деле происходит с одинокой Татьяной Дорониной

В среду, 26 октября, СМИ сообщили, что Татьяна Доронина находится в доме престарелых. Однако в окружении артистки информацию не подтвердили.

В последнее время бывший худрук театра действительно сдала. В связи с высокопочтенным возрастом Доронина не появляется на светских мероприятиях, ведет затворнический образ жизни.

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В МХТ им. Горького Доронина не появлялась давно, и даже в день рождения не вышла на связь. В окружении артистки считают, что у нее есть деньги и она вполне может оплатить себе сиделку.