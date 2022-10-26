Базовый деним! Асмус в куртке под телогрейку щегольнула в джинсах — хите осени

Кристина Асмус своим модным луком напомнила о моде 90-х, примерив образ из денима. Так, экс-жена резидента «Камеди клаб» Гарика Харламова щегольнула в куртке под телогрейку и джинсах прямого кроя, показав узкие щиколотки.

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Кстати, базовый деним, как считают модные эксперты, — хит осени. Именно такие джинсы без фурнитуры и лишнего дизайна выбрала экс-возлюбленная Гарика Харламова.

В парк, как оказалось, Кристина Асмус пришла на свидание. Компанию ей составил статный красавец. Зато на Первое сентября, когда актриса отвела в школу дочку Анастасию, рядом с ней был Гарик Харламов.