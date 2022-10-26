Почто Деппа обидела? Бузова опять оконфузилась на публике — народ ржет, не остановить (видео)

Ольга Бузова вновь оконфузилась на публике, перепутав имена людей. Звезда появилась на светской тусовке и во время пресс-подхода решила ввернуть в свои рассуждения нечто умное. Как всегда, не получилось…

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Джонни Деппа звезда назвала «Джонни Деппсом» и глазом не моргнула. Ранее, напомним, Ольга Бузова забыла, как зовут народного артиста Льва Лещенко, обозвав его «Львом Левченко». Впрочем, певец отнесся к этой оказии певицы с пониманием — сказал, что с каждым такое может случиться.

С каждым, но с некоторыми это происходит слишком часто. Согласны?