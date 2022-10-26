К задержанию директора Собчак может иметь отношение муж Канделаки

Так называемая журналистка Ксения Собчак подтвердила, что ее директора Кирилла Суханова действительно задержали в рамках уголовного дела. Вместе с ним под раздачу попал бывший главред Tatler Ариан Романовский.

Никаких подробностей на официальном уровне пока нет. В правоохранительных органах лишь сообщили, что в данный момент Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения.

Однако в Сети поползли слухи, что в качестве пострадавшего проходит предположительно… муж Тины Канделаки, так пишет «Стархит». По их данным, Суханов может иметь отношению к вымогательствам у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

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Ксения Собчак, как всегда, все пытается высмеять и снять с себя ответственность. Светская львица заявила, что таким образом якобы опять хотят очернить журналистику, к которой она в принципе мало имеет отношения.

Собчак никогда не скрывала свое негативное отношение к Канделаки. Светской львице не давало покоя, что телеведущая занимает высокие посты в медиа.