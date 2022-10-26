Правда от Аллы? Вероятность высока: репродуктолог объяснил, как Пугачева стала мамой королевской двойни

В прессе то и дело появляются домыслы о том, является ли Алла Пугачева биологической матерью двойняшек Гарри и Лизы. Сама Примадонна никак не реагировала на слухи. Зато шоумен Максим Галкин* в своем интервью вскользь упомянул, что поначалу его жена считала, что станет их детям скорее бабушкой, чем мамой. При этом юморист дал понять, что Примадонна для двойняшек Гарри и Лизы стопроцентная мама.

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Некоторую правду в студии Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» выдал и внук Примадонны. Так, Никита Пресняков заверил, что они скрыли от двойняшек то, кем он им приходится на самом деле. Старший сын Кристины Орбакайте уверен, что дети едва ли смогли бы понять, откуда у них есть такой взрослый племянник.

Говоря о позднем материнстве Аллы Пугачевой, врач-репродуктолог Евгений Греков пояснил, что певица прошла определенную процедуру в 1995 году в одной из швейцарских клиник. Так, артистке удалось заморозить необходимый биоматериал.

«И вероятность того, что ее дети с Галкиным появились на свет благодаря именно сохраненным материалам, достаточно высокая», - считает врач.

По материалам «Вечерняя Москва»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента