Верку Сердючку осудили за желание усидеть на двух стульях: неудачно спел на русском

Верка Сердючка.

Верка Сердючка. Фото: Global Look Press

Андрей Данилко в своем неизменном образе исполнил на свадьбе «Я не поняла».

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, спел на украинской свадьбе на русском языке песню «Я не поняла».

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Во Львове это не просто осуждается населением, а запрещено законом. Поэтому артисту светит штраф.

Продюсер и музыкальный критик Павел считает, что исполнитель не просто вошел в раж и спел старые хиты по старой памяти, а «переобулся» ради того, чтобы получить хорошее материальное вознаграждение.

«Мы видим прямое лицемерие. Андрей Данилко всегда нелицеприятно высказывался о России, он высказывался в унижающей форме в отношении русских людей», - сказал Рудченко.

Источник: nation-news.ru.

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