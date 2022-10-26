Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, спел на украинской свадьбе на русском языке песню «Я не поняла».

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Во Львове это не просто осуждается населением, а запрещено законом. Поэтому артисту светит штраф.

Продюсер и музыкальный критик Павел считает, что исполнитель не просто вошел в раж и спел старые хиты по старой памяти, а «переобулся» ради того, чтобы получить хорошее материальное вознаграждение.

«Мы видим прямое лицемерие. Андрей Данилко всегда нелицеприятно высказывался о России, он высказывался в унижающей форме в отношении русских людей», - сказал Рудченко.

Источник: nation-news.ru.