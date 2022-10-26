«Даже рот не может открыть под фонограмму»: в Сети высмеяли запевшую дочь Успенской

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила пойти по стопам звездной матери и стать певицей. Королева русского шансона поддержала выбор наследницы.

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Девушка уже даже записала первую песню и выступила с ней на нескольких мероприятиях. Видео с одного из них она опубликовала в соцсети.

В ролике Татьяна исполнила композицию, плавно пританцовывая в такт музыке. Для концерта она выбрала алый брючный костюм.

Далеко не все пользователи Сети оценили талант Плаксиной.