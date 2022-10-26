«Сосете свой леденец»: Бритни Спирс обвинила звезду, критикующую обнажение в соцсетях, в лицемерии

Американская певица Бритни Спирс разразилась новым гневным постом в социальной сети, обвинив другую звезду сцены в лицемерии. Конкретное имя она не назвала, но подписчики поняли, о ком идет речь.
40-летняя Бритни направила свой гнев на звезду, которая высказывается против того, чтобы обнажаться на фото в социальных сетях, но при этом «снимает видеоролики с бюджетом в четыре миллиона долларов о том, как сосать и лизать мороженое».
Фанаты вычислили, что имеется в виду, скорее всего, 30-летняя Селена Гомес. В 2016 году она произнесла речь о том, что хочет видеть в социальных сетях не полуголые тела девушек, а то, что у них в сердце. А затем в 2020-м певица выпустила совместный клип с корейской группой BlackPink под названием Ice Cream, в котором все артистки танцуют с мороженым и другими вкусняшками.
Селена Гомес в клипе Ice Cream 2020 года. Фото: стоп-кадр из клипа
«У других девушек нет ничего, кроме красивых тел! — пишет возмущенная Бритни. — Кого волнует, если выставлять их напоказ? Им приходится так делать! Так что в следующий раз, когда я увижу кого-то с высокобюджетным видео, сосущим леденцы на палочке, но произносящим праведные речи, стыдящие других женщин за то, что они обнажают свое тело, я хотела бы сказать этим людям: не будьте лицемерами, поскольку вы сосете свой леденец, имея огромный бюджет мечты».
Спирс подчеркнула, что всем девушкам хочется обратить на себя внимание, только у одних есть большие деньги для этого, а у других — только красивые тела. Сама Бритни в последние годы обожает оголяться в социальной сети, за что получает немало критики как от публики, так и от своей семьи.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».