Актер Бычков рассказал, как он поздравлял режиссера Масленникова с 90-летием от имени английской королевы

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Он нас принял, хотя была пандемия. И мы, и он были в масках. Потом выяснилось, что мы все сделали прививки, сняли маски. Поздравили его от имени английской королевы. Подарили ему сертификат, что он вошел в клуб 90-летних.

Мы достали в интернете официальный бланк английского королевского дома, который используется для поздравлений. Англоговорящий человек написал поздравление Масленникову, упомянул там и «Зимнюю вишню», и «Шерлока Холмса». Наверное, эта бумага хранится у родственников. Ему это было очень приятно.

За каждое прожитое десятилетие мы принесли по баночке икры, а десятую баночку для того, чтобы он получше распробовал. Он очень смущался, говорил, что это очень много», - поделился Бычков воспоминаниями с корреспондентом издания «РИА ФАН».