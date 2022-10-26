«У них даже биохимия мозга разная»: Кушанашвили усомнился в дружбе Пугачевой и Земфиры

По мнению Отара Кушанашвили, артистки не стали подругами, а просто публично обменялись любезностями после того, как обе сбежали из России в Израиль.

«Никогда им не быть друзьями. Слишком разные группы, даже биохимия мозга разная. Не случись этого "невообразимого нарушения миропорядка", они, скорее всего, никогда бы и не встретились», — заявил Отар Prozvezd.

Напомним, отъезд Аллы Пугачевой за границу раскритиковали многие знаменитости. По их мнению, Примадонне стоило поддержать родную страну и ее граждан, а не сбегать в Израиль в сложное время.