«У них даже биохимия мозга разная»: Кушанашвили усомнился в дружбе Пугачевой и Земфиры

Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети

До недавнего времени певицы вообще не общались.

Внезапно образовавшаяся дружба Аллы Пугачевой и Земфиры до сих пор активно обсуждается в Сети. Ведь до недавнего времени певицы не просто общались, а даже изредка критиковали друг друга.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Отара Кушанашвили, артистки не стали подругами, а просто публично обменялись любезностями после того, как обе сбежали из России в Израиль.

«Никогда им не быть друзьями. Слишком разные группы, даже биохимия мозга разная. Не случись этого "невообразимого нарушения миропорядка", они, скорее всего, никогда бы и не встретились», — заявил Отар Prozvezd.

Напомним, отъезд Аллы Пугачевой за границу раскритиковали многие знаменитости. По их мнению, Примадонне стоило поддержать родную страну и ее граждан, а не сбегать в Израиль в сложное время.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  