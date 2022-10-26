Брутян с белыми ресницами показала, как милуется с Прилучным: она льнет, а он почему такой?

Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

«Мажор» старательно изображает брутала на публику.

Зепюр Брутян невероятно счастлива, что заполучила в мужья Павла Прилучного. В своем стремлении показать идиллию актриса просто не может остановиться — все же должны знать об их отношениях и чувствах.

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Однако похоже, что «мажору» это уже начинает надоедать. На последних кадрах в личном блоге Зепюр Брутян показала, как она милуется со своим мужем, приплясывая в машине под песню Люси Чеботиной «Зачем мне солнце Монако».

Актриса то и дело прижималась к Прилучному, а тот с каменным лицом сидел рядом. Казалось, что его даже немного раздражало такое позерство.

«Счастье любит тишину», — подписала кадры в Сети Брютян. И трудно с этим поспорить.

К слову, некоторые фолловеры удивились выбору макияжа Зепюр Брутян, которая накрасила свои ресницы белой тушью.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

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