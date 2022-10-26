Депутат Терюшков выступил против «Ледникового периода» на Первом канале

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, заявил, что рад уходу с шоу Дани Милохина, и добавил, что ледовому шоу не место на главном российском телеканале.

«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием. Первый канал должен транслировать государственный курс страны. Развлекательные шоу не относятся к национальным приоритетам», — сказал Терюшков.

Кроме того, по его мнению, Даню Милохина нельзя было назвать подходящим партнером для Евгении Медведевой.