Депутат Терюшков выступил против «Ледникового периода» на Первом канале

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, заявил, что рад уходу с шоу Дани Милохина, и добавил, что ледовому шоу не место на главном российском телеканале.
«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием. Первый канал должен транслировать государственный курс страны. Развлекательные шоу не относятся к национальным приоритетам», — сказал Терюшков.
Кроме того, по его мнению, Даню Милохина нельзя было назвать подходящим партнером для Евгении Медведевой.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Милохин — просто персонаж шоу. Продюсеры его ввели, они же его и вывели. А мне хотелось бы видеть рядом с чемпионкой мира по фигурному катанию достойного партнера. Уж лучше катать одиночную программу, чем лишь бы с кем», — приводит слова депутата издание Аrgumenti.ru.