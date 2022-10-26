Бесстыдство какое: Севастьянова запредельно задрала одежду, показывая «межножные чресла»

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова растревожила нервную систему своих поклонников.

Гимнастка Каролина Севастьянова показалась во всей красе в личном блоге, выставив фото в микроплатье по фигуре.

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И без того откровенный наряд спортсменка решила задрать, обнажая ноги до самого предела. Еще чуть-чуть, и звезда могла сильно опозориться. К счастью или к разочарованию, но Севастьянова остановилась вовремя.

Фолловеры Каролины не смогли сдержать эмоций, нахваливая признанную красавицу. Мужчины в комментариях в соцсетях удивляются, как такая красивая девушка могла появиться на свет. Ну а некоторые моралисты считают, что Севастьянова ведет себя бесстыдно.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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