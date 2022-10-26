Бесстыдство какое: Севастьянова запредельно задрала одежду, показывая «межножные чресла»

И без того откровенный наряд спортсменка решила задрать, обнажая ноги до самого предела. Еще чуть-чуть, и звезда могла сильно опозориться. К счастью или к разочарованию, но Севастьянова остановилась вовремя.

Фолловеры Каролины не смогли сдержать эмоций, нахваливая признанную красавицу. Мужчины в комментариях в соцсетях удивляются, как такая красивая девушка могла появиться на свет. Ну а некоторые моралисты считают, что Севастьянова ведет себя бесстыдно.