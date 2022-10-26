«Психология обиженной женщины»: Миро накинулась на Барановскую, психанувшую на Аршавина

Напомним, футболист после долгих лет совместной жизни и появления на свет трех наследников так и не узаконил с ней отношения, а потом вдруг повел под венец Алису Казьмину.

«Кто-то скажет, конечно, что Барановская в своём праве, и с этим сложно спорить. Всё действительно так -- не женился футболист, убежал к другой. Но это -- психология обиженной женщины. Той, которая не хочет наладить отношения детей с отцом.

Возможно, Аршавин не самый лучший папа, но позиция «мы -- ты» в корне ошибочна. Взрослея, дети могут наладить или даже создать с ноля отношения с отцом. И он тоже может проявить себя с новой стороны -- стать поддержкой, опорой, наставником.

Позиция же Юльки мешает налаживанию отношений. Да, в ней сидит обида, но дети-то тут при чём?»* - рассудила Миро в своем ЖЖ.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.