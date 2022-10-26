«Я всегда улыбаюсь»: Орландо Блум трогательно поздравил невесту Кэти Перри с днем рождения

25 октября свой день рождения отметила американская певица Кэти Перри. Исполнительнице хита I Kissed a Girl исполнилось 38 лет.

Артистку трогательно поздравил в социальной сети ее жених – голливудский актер Орландо Блум.

«Каждый раз, когда мы делаем оборот вокруг солнца и собираемся поздравлять тебя, я вспоминаю, что в этом совместном путешествии и в любую погоду я всегда улыбаюсь», — написал Орландо, опубликовав совместное селфи с возлюбленной.

«Люблю тебя до Плутона и обратно», - отреагировала Кэти в комментариях.

Напомним, отношения звезд начались в 2016 году. На День святого Валентина в 2019-м они обручились, но со свадьбой пока не торопятся. В 2020-м у знаменитой пары родилась дочь Дейзи.