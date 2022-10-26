«Куцые реснички, а глаза-то синющие!»: 39-летняя Мороз явила умытое лицо, намазав жирный слой маски

В свои 39 лет Дарья Мороз не стесняется позировать на снимках без макияжа. Так, актриса сделала селфи в ванной, приняв душ и смыв косметику с лица.

Многие поклонники заметили, что Дарья совсем не стареет, она словно поселилась в морозильной камере. Особенно к лицу актрисе ее короткая стрижка под мальчишку с пепельным блондом.