«Куцые реснички, а глаза-то синющие!»: 39-летняя Мороз явила умытое лицо, намазав жирный слой маски

В свои 39 лет Дарья Мороз не стесняется позировать на снимках без макияжа. Так, актриса сделала селфи в ванной, приняв душ и смыв косметику с лица.
Многие поклонники заметили, что Дарья совсем не стареет, она словно поселилась в морозильной камере. Особенно к лицу актрисе ее короткая стрижка под мальчишку с пепельным блондом.
Такой оттенок волос Дарью освежает и молодит. Даже вблизи придирчивой публике не удалось рассмотреть возрастного отпечатка на лице в виде морщин и гусиных лапок в уголках глаз. Приняв душ актриса нанесла жирный слой увлажняющей маски.
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Дарья Мороз без макияжа. Фото: личный архив
«Куцые реснички, а глаза-то синющие!», «Тип скандинавской внешности - такой холодной и вечно молодой», «А где, простите, морщины?» - пишут фолловеры.