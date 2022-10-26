Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению: «Что тут скажешь»

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«Константину Затулину (первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ. — Прим. ред.), много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь» *, — написала Симоньян.

К слову, ранее Маргарита Симоньян появилась в заголовках новостей, уволив с RT Антона Красовского, который непростительно высказался об украинских детях. Медиаменеджер заявила, что не желает, чтобы ее имя, а также коллег хоть как-то связывали с поступком журналиста.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.