«А я и не знал»: Жигунов высмеял слухи о своей смерти

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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» лишний раз доказал это, опубликовав в соцсети материал о собственной смети.

«Ушел Сергей Жигунов! Час назад сообщили об отравлении актера», — гласила шокирующая новость, которую процитировал Жигунов.

Комментарий артиста был весьма сдержанным и кратким.

«А я и не знал», — написал он.

Напомним, общественность стала активно проявлять свое внимание к Жигунову после начала его отношений с Викторией Ворожбит. Актер закрутил роман с журналисткой, когда еще был жена на Вере Новиковой.

После развода Сергей женился на возлюбленной. Пара счастлива в браке около полутора лет.