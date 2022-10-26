«Заставила народ ахнуть!»: Волочкова в тугом трико развела ноги в эффектном махе, сев на шпагат

Усомниться в том, что Анастасия Волочкова трудолюбива и старательна, у поклонников бывшей примы-балерины Большого театра не получается. И все потому что артистка почует их свежими видеоотчетами, снятыми ею в спортзале.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».