«Заставила народ ахнуть!»: Волочкова в тугом трико развела ноги в эффектном махе, сев на шпагат

Усомниться в том, что Анастасия Волочкова трудолюбива и старательна, у поклонников бывшей примы-балерины Большого театра не получается. И все потому что артистка почует их свежими видеоотчетами, снятыми ею в спортзале.
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Так, встав у снаряда экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова эффектно взмахнула ногами, задрав их выше головы, а потом, к всеобщему восторгу исполнила махи в сторону.
На тренировке Волочкова появилась на пуантах, в тугом облегающем трико и маечке. Не обошлось и без традиционного поперечного шпагата.
«Заставила народ ахнуть!», «Королева шпагата!», «Вот это растяжка! Даже молодки бы заскрипели», «Вай! Шикарно», «Вау! Зависть», «Вот это пируэты», — писали фолловеры.