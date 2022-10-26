СМИ: В загородном доме Собчак проходят обыски

По данным источника, обыск связан с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым, который проходит по делу о вымогательстве. Задержание своего сотрудника Ксения Собчак подтвердила.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс», — написала в своем телеграме ведущая.

Она сказала, что рядом с ним адвокат, и она постоянно с ним на связи.