СМИ: В загородном доме Собчак проходят обыски

Как сообщает Telegram-канал 112, в загородном доме Ксении Собчак на момент публикации новости проходят обыски. Оперативники нагрянули в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье.
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По данным источника, обыск связан с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым, который проходит по делу о вымогательстве. Задержание своего сотрудника Ксения Собчак подтвердила.
«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс», — написала в своем телеграме ведущая.
Она сказала, что рядом с ним адвокат, и она постоянно с ним на связи.