Издательство «Аргументы недели» выпустило книгу Александра Новикова

Кто такой Александр Новиков — объяснять не надо. Его можно любить или ненавидеть, но знают его все. По крайней мере — те, кто родился в СССР.
Теперь Новикова можно будет не только слушать, но и читать: издательство «Аргументы недели» выпустило его автобиографию «Записки уголовного барда». Он и в самом деле сидел за решеткой, причем официально его посадили за финансовые махинации, хотя поклонники понимали: не все так просто.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Песни Новикова становились опасными для властей — вот его и «убрали». То, что происходило во время его заключения, он и описал в автобиографии. Новиков клянется: в книге — только правда и ничего, кроме правды. Его поклонники теперь смогут из первых уст узнать, через что пришлось пройти знаменитому барду, отмечает издание Аrgumenti.ru.