Издательство «Аргументы недели» выпустило книгу Александра Новикова

Кто такой Александр Новиков — объяснять не надо. Его можно любить или ненавидеть, но знают его все. По крайней мере — те, кто родился в СССР.

Теперь Новикова можно будет не только слушать, но и читать: издательство «Аргументы недели» выпустило его автобиографию «Записки уголовного барда». Он и в самом деле сидел за решеткой, причем официально его посадили за финансовые махинации, хотя поклонники понимали: не все так просто.