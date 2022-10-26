Татьяну Доронину обманом сдали в дом престарелых

Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press

Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press

По словам подруги, актрису переселили без ее согласия.

Недавно Татьяне Дорониной исполнилось 89 лет. Труппа МХАТа имени Горького очень ждала, что народная артистка выйдет на связь, однако она не пообщалась с родным театром. Тогда в окружении сообщили, что актриса находится в санатории в Барвихе. 

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По слухам, Татьяну Васильевну уже забрали оттуда. Правда, не в свою квартиру на Фрунзенской набережной, а в районный дом престарелых. 

Знакомая Дорониной, пожелавшая сохранить свое имя в тайне, заверила, что артистку отправили туда без согласия. По ее словам, в актерской среде считают, что звезду обманом забрали из санатория, якобы для временного перевода в другой. 

Портал Prozvezd связался с соседкой Татьяны Васильевны. Она также выразила уверенность в том, что артистка не хотела оказаться в доме престарелых. 

«Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры», — поделилась подруга Дорониной.

Стоит отметить, что Татьяна Васильевна имеет возможность обеспечить себе сиделку, для этого у нее есть все средства. С помощницей 89-летняя актриса могла бы удобно расположиться на своей даче в Барвихе или в московской квартире, а не в доме престарелых.

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