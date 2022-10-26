Татьяну Доронину обманом сдали в дом престарелых

Недавно Татьяне Дорониной исполнилось 89 лет. Труппа МХАТа имени Горького очень ждала, что народная артистка выйдет на связь, однако она не пообщалась с родным театром. Тогда в окружении сообщили, что актриса находится в санатории в Барвихе.

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По слухам, Татьяну Васильевну уже забрали оттуда. Правда, не в свою квартиру на Фрунзенской набережной, а в районный дом престарелых.

Знакомая Дорониной, пожелавшая сохранить свое имя в тайне, заверила, что артистку отправили туда без согласия. По ее словам, в актерской среде считают, что звезду обманом забрали из санатория, якобы для временного перевода в другой.

Портал Prozvezd связался с соседкой Татьяны Васильевны. Она также выразила уверенность в том, что артистка не хотела оказаться в доме престарелых.

«Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры», — поделилась подруга Дорониной.

Стоит отметить, что Татьяна Васильевна имеет возможность обеспечить себе сиделку, для этого у нее есть все средства. С помощницей 89-летняя актриса могла бы удобно расположиться на своей даче в Барвихе или в московской квартире, а не в доме престарелых.